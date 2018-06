Facebook

Der Mann hatte sich am Dach verschanzt © APA/PHOTONEWS.AT/GEORGES SCHNEIDER

Gegen zwei Uhr früh wollten Polizisten in Wien am Donnerstag einen Mann festnehmen. Doch der flüchtete durch das Fenster auf das Dach des Wohnhauses in der Wattgasse. Von dort aus warf er mehrmals Dachziegeln auf die Straße.

Es lief ein Großeinsatz der Wiener Polizei, an der neben zahlreichen Streifenwagen des Stadtpolizeikommandos Ottakring auch ein Polizeihubschrauber, die Verhandlungsgruppe und die WEGA beteiligt waren. Auf den umliegenden Dächern hatten sich Beamte der Sondereinheit Wega positioniert. Sie versuchten sich auch via Drehleiter dem Mann zu nähern. Der Flüchtige trug Schuhe und Hose, aber keine Oberbekleidung. Vor dem Haus wurde ein Sprungtuch positioniert. Gegen 9.15 Uhr konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Dabei wurde ein Taser eingesetzt.

Der 36-Jährige wurde wegen zweifachen Raubes, zweifacher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gesucht. "Auf dem Dach schreit er wirre Dinge und hat mit Ziegeln bereits mehrere Autos beschädigt", sagte ein Polizeisprecher während des Einsatzes.

Der Einsatzort war großräumig abgesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.