Blauhai © Wikipedia/National Oceanic Administration

Die vierköpfige Familie aus Pergkirchen aus Oberösterreich - Vater, Mutter und zwei Kinder im Alter von vier und fünf - hatten einen All inclusive Urlaub auf der spanischen Balleareninsel Menorca gebucht. Doch auf ein Urlaubserlebnis hätten sie wohl gerne verzichtet: Beim Schwimmen näherte sich ihnen plötzlich ein zweieinhalb Meter langer Blauhai - er schwamm in der Nähe der österreichischen Urlauber herum.

Ein Bademeister, der in der Bucht an der Playa del Arenal Aufsicht hatte, schrie laut: "Hai!" So konnte sich die Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Strand wurde sofort gesperrt, alle Badegäste flüchteten.

Der Blauhai schwamm erst Stunden später wieder aufs offene Meer hinaus. Er dürfte sich in die seichte Bucht verirrt haben.

Über das Erlebnis der Österreicher berichteten sogar spanische Fernsehsender.