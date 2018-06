Facebook

Sujetbild © Jürgen Fuchs

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag in der Operngasse in der Wiener Innenstadt eine 19-jährige US-Studentin begrapscht, außerdem anschließend randaliert und einen Polizisten verletzt. Der Täter wurde festgenommen und wegen zahlreicher Delikte angezeigt. Der Algerier befand sich am Montag noch in Haft, berichtete die Polizei.

Die Gruppe US-Studentinnen war mit einer Begleitperson bei einer Bushaltestelle bei der Staatsoper ausgestiegen. Plötzlich griff der Mann einer der Studentinnen von hinten an die Brüste. Anschließend warf er Plastikflaschen aus einem Mistkübel nach der Gruppe, machte obszöne Gesten und schimpfte offenbar in seiner Muttersprache. Die Begleitperson und ein Zeuge hielten ihn schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach Festnahme Polizist verletzt

Der Festgenommene wurde auf ein nahegelegenes Wachzimmer gebracht. Dort verhielt er sich weiterhin aggressiv und schrie herum. Er verletzte einen Polizisten an der Hand und bekam schließlich Hand- und Fußfesseln angelegt. Der Mann erhielt Anzeigen wegen sexueller Belästigung und Lärmbelästigung sowie wegen des tätlichen Angriffs auf einen Beamten und schwerer Körperverletzung.