Tiertragödie in Tirol

Sujetbild © Pregartner

Zu dem traurigen Vorfall, der jetzt die Behörden beschäftigt, war es vor einer Woche in Axams in Tirol gekommen. Eine 46-köpfige deutsche Reisegruppe wurde in drei Kutschen zu einem Gasthof gebracht. Und schon auf der Fahrt dorthin fiel einigen Gästen auf, dass die Pferde stark überhitzt waren. "Sie konnten sich kaum noch auf den Beinen halten", berichtet einer der Urlauber. Der Kutscher hätte die besorgten Fragen der Deutschen allerdings ignoriert.

Nach der Ankunft beim Gasthof brachen zwei der Tiere zusammen, blieben rund eine Viertelstunde liegen. Ein Pferd konnte nicht mehr gerettet werden. Es starb, bestätigt der Amtstierarzt. Jetzt laufen Ermittlungen, auch der Tiroler Tierschutzombudsmann wurde eingeschaltet.