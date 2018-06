Facebook

Tragischer Unfall in der Nacht © APA/BARBARA GINDL

Tragischer Unfall in der Nacht auf Sonntag: Ein 15-jähriges Mädchen verunglückte im Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) mit einem Moped tödlich.

Gegen 0.45 Uhr waren das Mädchen und zwei Burschen mit ihren Mopeds auf einer Gemeindestraße von Taufkirchen an der Trattnach kommend in Richtung Weng unterwegs. Sie wollten die Rieder Straße (B141) überqueren - laut Polizei unmittelbar vor einem herannahenden Auto.

Die beiden Burschen schafften das auch, die 15-Jährige aus Taufkirchen an der Trattnach wurde aber seitlich vom Auto erfasst und mehr als 100 Meter in eine Wiese geschleudert. Das Mädchen starb an der Unfallstelle.

Ein Alkotest beim Autofahrer ergibt einen Wert von 0,7 Promille, bei den Burschen jeweils um die 0,6 Promille.

Bei dem Unfall handelt es sich bereits um den dritten tödlichen Zweiradunfall innerhalb weniger Stunden in Oberösterreich. Zwei Motorradlenker im Alter von 30 und 62 Jahren waren am Samstag in Bezirk Kirchdorf an der Krems sowie im Bezirk Schärding ums Leben gekommen.