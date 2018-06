Unbürokratische Hilfe in Aussicht Gewitter richteten 1,7 Millionen Euro landwirtschaftliche Schäden an

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Gewitter richteten laut Hagelversicherung 1,7 Millionen Euro landwirtschaftliche Schäden an.

Unbürokratische Hilfe in Aussicht

Hagelversicherung: Erneut Katastrophenalarm in der Landwirtschaft © ÖHV

In den von Unwettern heimgesuchten Landesteilen im südlichen Niederösterreich, im Burgenland, der Steiermark und Kärnten sind umfangreiche Aufräumarbeiten angelaufen. Hunderte Helfer waren am Mittwoch im Einsatz. Die Regierungsspitze kündigte an, rasch Hilfe aus dem Katastrophenfonds prüfen zu lassen. Den Schaden für die Landwirtschaft bezifferte die Hagelversicherung mit 1,7 Millionen Euro.