In Niederösterreich stehen die Feuerwehren im Dauereinsatz. Bereits am Nachmittag standen dutzende Keller unter Wasser. Auch im Bereich rund um den Hochschwab befindet sich eine starke Gewitterzelle.

Unwetter in Niederösterreich

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bezirk Neunkirchen wurde besonders stark getroffen © APA/EINSATZDOKU.AT

Die Bezirkshauptmannschaft hat am frühen Dienstagabend mitgeteilt, dass aufgrund des Unwetters im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich "eine Katastrophe vorliegt". Diese Einschätzung gelte seit 15.30 Uhr.

Das Rote Kreuz stand mit 25 Rettungskräften im Einsatz. In Gloggnitz wurde laut einer Aussendung der Bezirkseinsatzstab eingerichtet. Die personellen Ressourcen würden laufend verstärkt und Rettungswägen aufgrund vielfach schlechter Zufahrtswege auf Bereitschaft gestellt, um im Notfall schnell ausrücken zu können.

Mehre Orte seien nur über Unwege erreichbar, teilte das Rote Kreuz weiter mit. Ortschaften seien teilweise auch abgeschnitten. Die Lage dürfte sich im Laufe der Nacht weiter zuspitzen, hieß es zudem.

Das Unwetter brachte Starkregen, Sturm und Hagel mit sich, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Zu den besonders stark betroffenen Gemeinden zählten auch Feistritz am Wechsel, Kirchberg am Wechsel, Gloggnitz sowie Puchberg am Schneeberg. Die Zahl der eingesetzten Feuerwehren stieg auf vorerst 67.

Der Bezirksführungsstab war seit 14.30 Uhr im Einsatz. Um überflutete und vermurte Straßen frei zu räumen, wurden auch die Straßenmeistereien des Bezirkes alarmiert. Aufzuarbeiten waren zudem Schadstellen wie Überflutungen von Gebäuden und Verklausungen von Bächen.

In der Gemeinde Enzenreith wurde eine Brücke über den Syhrnbach weggerissen. Mehrere Bundes- und Landesstraßen mussten gesperrt werden. Vermehrte Unwettereinsätze gab es im Laufe des Nachmittags auch im Bezirk Wiener Neustadt. Auch ein Bild aus dem Bezirk Neunkirchen Foto © APA/EINSATZDOKU.AT

Ein Video aus Kirchberg am Wechsel zeigt etwa wie Siloballen von den Wassermassen weggeschwemmt werden.

Auf steirischer Seite rund um denbefindet sich ebenfalls eine starke Gewitterzelle mit Zugrichtung Ost in Richtung

Die Wetterwarndienste hatten zuvor schon Alarm geschlagen. Für das Wechselgebiet wurden schwere Unwetter angekündigt.

Auch im Burgenland droht Hagel wie die Seite Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich meldet.