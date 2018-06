Salzburg Zwei Männer flohen vor der Polizei

Zwei Alkolenker haben in Salzburg in der Nacht auf Samstag versucht, der Polizei zu entkommen.

© (c) APA/BARBARA GINDL

In der Mozartstadt wollte sich ein 53-Jähriger mit 1,82 Promille eine Verfolgungsjagd mit der Polizei liefern. Er gab nach einiger Zeit auf. In Altenmarkt im Pongau flüchtete ein 23-Jähriger zu Fuß, nachdem er seinen Wagen gecrasht hatte. Bei ihm wurden 1,92 Promille festgestellt, berichtete die Polizei.

Das beschädigte Auto des jungen Lenkers stand menschenleer an einer Kreuzung. Die Beamten forschten den Lenker aus und zeigten ihn an.

Weitere Kontrollen

Einige betrunkene Lenker konnten in der gleichen Nacht bei Verkehrskontrollen der Salzburger Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. So wurde ein 36-jähriger Flachgauer in Eugendorf mit 1,08 Promille angehalten. Ein 45-Jähriger war in Glasenbach mit 0,9 Promille erwischt worden. Dem Mann konnte der Führerschein allerdings nicht abgenommen werden, da er gar keinen hatte. Ein gleichaltriger Flachgauer wurde in Koppl mit 1,5 Promille von der Verkehrspolizei angehalten. Alle Autofahrer wurden angezeigt.