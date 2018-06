Mit Softgun 16-Jährige schießt 13-Jährigem in den Rücken

Facebook

© KLZ/Scheriau

Eine 16-Jährige hat am Freitagabend in Neumarkt (Flachgau) mit einer Softgun-Pistole im Streit auf einen 13-Jährigen geschossen. Das Mädchen befand sich in einer Gruppe mehrerer Jugendlicher, die miteinander in Konflikt gerieten. Der getroffene Bursch erlitt eine leichte Schwellung. Das Mädchen wurde angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.