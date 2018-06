Auf dem Werksgelände der Firma Borealis in Linz ist es Freitagmittag zu einem Chemieunfall gekommen.

© KLZ/Fuchs

Auf dem Werksgelände der Firma Borealis in Linz ist es Freitagmittag zu einem Chemieunfall gekommen, bei dem vier Mitarbeiter verletzt wurden. Aus noch ungeklärter Ursache ist aus einer Rohrleitung ein Ammoniak-Wasser-Gemisch ausgelaufen. Ein Mann kam direkt mit der Flüssigkeit in Kontakt und erlitt Hautreizungen, die anderen atmeten die giftige Ammoniak-Wolke ein, so eine Unternehmenssprecherin.

Die Betriebs- sowie die Linzer Berufsfeuerwehr hatten die Situation innerhalb weniger Minuten wieder unter Kontrolle, hieß es weiters in einer Pressaussendung von Borealis. Sie errichteten sogenannte Wasservorhänge, um ein Ausbreiten des ätzenden Gemisches zu verhindern und deckten den betroffenen Bereich mit einem Schaumteppich ab. Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt außerhalb des Werksgeländes habe laut dem Unternehmen nicht bestanden. Zwei der vier Verletzten wurden ins Spital gebracht. Die beiden anderen wurden ambulant versorgt.