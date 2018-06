Fahrerflucht Autolenker verprügelte nach Unfall Opfer mit Besen

Fahrer am Tag nach dem Zwischenfall im Tennegau ausgeforscht.

Sujetbild © Helder Almeida - Fotolia

Ein Unfall, bei dem in der Nacht auf Donnerstag in Hallein ein vorerst unbekannter Autofahrer einen Fußgänger mit Absicht angefahren haben soll, scheint jetzt geklärt. Die Polizei hat den Lenker ausfindig gemacht, der den Unfall auch zugab, aber jegliche Absicht bestritt. Er räumte aber ein, den Fußgänger nach dem Zusammenstoß mit einem Besen verprügelt zu haben, berichtete die Polizei am Freitag.

Das 31-jährige Opfer hatte zunächst angegeben, er sei in der Wohnstraße seinem Hund auf die Fahrbahn gefolgt. Als er den herannahenden Autofahrer auf seinen Vierbeiner aufmerksam machen wollte, sei er von diesem absichtlich angefahren worden. Nach Befragung mehrerer Zeugen konnte nun ein 39-jähriger Halleiner als Autolenker ermittelt werden. Dieser gab an, dass er den Fußgänger ohne Absicht angefahren habe.

Danach sei es zu einem Schreiduell gekommen. Da ihm der 31-Jährige dann nachrannte, sei er bei einem Firmenparkplatz noch einmal stehen geblieben. Dort habe er die Nerven verloren und mit einem Besen auf den Mann eingeschlagen. Begleiter des Fußgängers fanden wenig später den Verletzten und verständigten die Rettung, die ihn ins Krankenhaus nach Salzburg brachte. Der Autofahrer wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.