Im Garten Wienerin testete Waffe und traf beinahe Autofahrer

Ein Waffentest in einem Garten in Wien ging beinahe schief.

In Wien-Donaustadt hat am Donnerstagnachmittag eine Frau (46) ihre Langwaffe getestet - und zwar in ihrem Garten. Dabei geriet ein vorbeifahrender Autofahrer (59) beinahe in die Schusslinie. Der 59-Jährige verständigte die Polizei. Bei der Einvernahme gab die Waffenbesitzerin an, dass sie die Schusskraft ihres Softair-Gewehrs testen wollte und deshalb von ihrem Garten aus in Richtung des angrenzenden Feldes geschossen hatte. Dabei habe sie nicht bedacht, dass sie dadurch jemanden gefährden könnte. Gegenüber der Tatverdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Softair-Gewehr, eine Faustfeuerwaffe sowie die entsprechende waffenrechtliche Urkunde wurden ihr abgenommen. Die 46-Jährige wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.