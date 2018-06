Am hellichten Tag

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Am Donnerstagnachmittag hat ein 58-Jähriger im Innenhof eines Wiener Gemeindebaus in der Lassallestraße vor einer Sechsjährigen onaniert. Die Mutter des Kindes verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in einem Lokal unweit des Tatorts festgenommen. Er zeigte sich nicht geständig und erklärte, dass er „nicht wisse, worum es gehe und Opfer einer undurchsichtigen Verschwörung sei“. Mehrere Zeugen hatten den Mann jedoch identifiziert.

Erst kürzlich hat es mehrere Fälle dieser Art in Wien gegeben. Die Polizei glaubt aber nicht, dass es einen Zusammenhang gibt. Gefahndet wird nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann. Laut Polizeisprecher Harald Sörös sind bereits einige Hinweise eingegangen.