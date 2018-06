Aufwendige Rettungsaktion"Poolmaus" gerettet: Nager steckte in Becken-Düse fest

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Mariusz Strusiewicz - Fotolia

Eine Wühlmaus wurde zur Poolmaus: Hausbesitzer haben am Donnerstag in Wien-Hietzing ihr Schwimmbecken mit Wasser füllen wollen. Da entdeckten sie einen Nager, der in einer der Pooldüsen feststeckte. Der Rettungsversuch gestaltete sich schwierig - aber er klappte, wie der Wiener Tierschutzverein am Freitag berichtete.

Gerettet

Das Tierchen strampelte um sein Leben. Sofort starteten die Hausbesitzer einen Befreiungsversuch. So wurde die Düse kurzerhand samt Maus herausgeschraubt. Die Helfer ließen die völlig verschreckte Maus zur Ruhe kommen, trockneten sie ab und boten ihr Futter an - das sie gerne annahm. Es gelang ihnen jedoch auch "an Land" nicht, das Tier aus der Düse zu befreien. Daher brachten sie den Nager in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.

Dort wurde die "Poolmaus" von einer Tierärztin mit Hilfe eines Gels befreit. Eine Untersuchung ergab keinerlei Verletzungen, die Maus konnte in der Natur freigelassen werden.