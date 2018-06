Facebook

Auf der Nord- bzw. Weinviertelautobahn (A5) ist am Mittwochnachmittag ein 82-Jähriger als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Er legte mit seinem Auto eine Strecke von etwa acht Kilometern entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurück, ehe er angehalten wurde, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen.

Laut Polizei war der 82-Jährige bei Mistelbach-Nord auf die A5 gelangt. In der Folge fuhr er auf der Richtungsfahrbahn Wien in Richtung Brünn. Nach mehreren Anzeigen über Notruf wurde der Weinviertler von Streifen der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut im Gemeindegebiet von Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) gestoppt. Neben der Führerscheinabnahme erfolgten auch Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und an die BH Mistelbach.