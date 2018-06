Österreichweit Kriminalprävention erreichte im Vorjahr 400.000 Menschen

Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Fast 400.000 Menschen aller Altersgruppen sind im Vorjahr mit kriminalpräventiven Maßnahmen erreicht worden, wie aus dem am Donnerstag vom Bundeskriminalamt (BK) vorgelegten Präventionsbericht 2017 hervorgeht. Ein Schwerpunkt lag dabei bei den Jugendlichen, für diese Zielgruppe wurden österreichweit 14 verschiedene, teils länderspezifische Programme umgesetzt.

Von den rund 40.000 Beratungen umfassten fast die Hälfte, rund 47 Prozent, den Bereich der Eigentumsprävention, die meisten beratenen Personen wurden mit rund 190.000 jedoch im Segment Gewaltprävention ausgemacht. Maßnahmen wurden zu dem noch in den Bereichen Sucht- und Sexualdeliktsprävention sowie Gewalt in der Privatsphäre umgesetzt, berichtete das BK am Donnerstag. Die kostenlosen Beratungen erfolgten in den Dienststellen, per E-Mail, Telefon sowie bei Messen und Veranstaltungen, ergänzend dazu wurde der Weg der proaktiven Medien- und Öffentlichkeitsarbeit weiterverfolgt.

Beim Schwerpunkt Jugendliche wurden laut BK insgesamt 131.855 Schüler, Eltern und Lehrer erreicht. Das Gesamtkonzept "Under18" mit der Zielgruppe Jugendliche wird derzeit unter Mitwirkung 350 ausgebildeter Präventionsbediensteter neu ausgearbeitet, künftig sollen alle Jugendprogramme unter diesem Namen zusammenlaufen. 2017 wurden österreichweit 4.040 Präventionsmaßnahmen für Jugendliche gesetzt.