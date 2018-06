Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA (HELMUT FOHRINGER)

Ein 68-Jähriger ist am Mittwoch bei Forstarbeiten in Kundl in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der Mann kam aus bisher unbekannter Ursache zu Fall und stürzte rund 15 Meter über eine steile Böschung, bevor er auf einer Forststraße bewusstlos liegen blieb, berichtete die Polizei.

Ein mit seinem Traktor zufällig vorbeifahrender Mann fand den 68-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Der Einheimische wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.