Jetzt live Rauchverbot: Stadt Wien bringt Verfassungsklage ein

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/AFP/JOE KLAMAR

Wien lässt das Rauchergesetz von den Höchstrichtern prüfen: Umweltstadträtin Ulli Sima und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) haben am Montag in einer Pressekonferenz den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) angekündigt. Damit soll die von der Bundesregierung erteilte Raucherlaubnis in der Gastronomie gekippt werden.

Durch ein sogenanntes Normenkontrollverfahren soll das Gesetz geprüft werden. Die Bedenken seinen, dass die Lockerung des Verbotes durch öffentliches Interesse legitimiert sei. Das sei laut Verfassungsexperte Bernd Funk nicht gegeben. Ebenso sei es keine "schadlose Lockerung" des Gesetzes. Personen würden durch die Lockerung durchaus zu Schaden kommen, führte Funk aus.

ÖVP und FPÖ hatten im Nationalrat das eigentlich ab dem 1. Mai geltende Rauchverbot rückgängig gemacht. Seither darf unter bestimmten Voraussetzungen in Lokalen weiter gequalmt werden.