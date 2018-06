Facebook

© (c) APA/BARBARA GINDL

Die "Nachricht für den Nachbarn" war der Modus Operandi, mit der eine vierköpfige Bande von Trickdieben in Wien ihre Opfer täuschte. Am 18. April war für die drei Frauen und einen Mann bei der Polizei Endstation, nachdem sie eine Frau in Simmering um Wertgegenstände erleichtert hatten. Die Ermittler der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes wies der Gruppe zumindest drei weitere Coups nach.

Die aus Polen stammenden Beschuldigten läuteten immer zu zweit bei ihren Opfern an und baten um einen Stift und einen Zettel, um den Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Hatten die Wohnungs-oder Hausinhaber die Verdächtigen erst einmal hineingelassen, kam ein drittes Bandenmitglied heimlich dazu und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Eine Person wartete in einem Auto auf die Komplizen.

Hinweise erbeten

Die Gruppe verursachte einen Schaden von zumindest 5.000 Euro. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern bzw. nach Inhabern von sichergestellten Schmuckstücken und bat um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-57800 DW an die Gruppe Wagner, LKA-Außenstelle Süd.