© (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Alkohol und Eheprobleme waren offenbar für einen 51-Jährigen am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt die Auslöser, von seinem Balkon auf drei Fenster zu schießen. Das sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag zur APA nach den Einvernahmen des Mannes. In seiner Wohnung stellten die Ermittler zwei Pistolen, Kaliber 9 mm, mehrere Messer und zwei Schwerter sicher.

Großes Glück war, dass bei der Aktion niemand verletzt wurde. Die Polizei erhielt um 15.15 Uhr die Nachricht, dass am Rennbahnweg Schüsse gefallen waren. Die Wega rückte aus, gleichzeitig wurden mögliche Verdächtige überprüft. Die Polizei sperrte vorübergehend einen Innenhof und machte die Wohnung ausfindig, von der die Schüsse abgegeben worden waren. Die Wega öffnete die Wohnung und traf den 51-Jährigen an.

Offensichtlich alkoholisiert

Dieser - offensichtlich alkoholisiert - ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte dreimal auf drei verschiedene Fenster von Nachbarwohnungen gefeuert. Die Pistolen dürfte er legal besessen haben, er hatte eine Waffenbesitzkarte. Laut Maierhofer war dabei niemand ernsthaft in Gefahr. Nach den Einvernahmen wurde entschieden, dass der 51-Jährige in eine Anstalt eingewiesen werden sollte.