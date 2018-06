Wien Polizeieinsatz nach Schüssen im Gemeindebau

Wien-Donaustadt: Mann schießt von Balkon aus in fremde Wohnung

Sujetbild © APA/ROLAND SCHLAGER

In einem Gemeindebau im 22. Wiener Bezirk kam zu einem Polizeieinsatz. Gegen 15.15 wurde die Polizei in die Polizei zum Rennbahnweg gerufen. Ein 51-jähriger Mann (Eigentümer einer Waffenbesitzkarte)hat laut ersten Informationen zumindest zwei Mal mit einer Schusswaffe von seinem Balkon aus in eine fremde Wohnung geschossen.

Es wurde niemand verletzt. Beamte der Wega öffneten die Wohnung des Tatverdächtigen und nahmen den 51-Jährigen vorläufig fest. Der Bereich rund um das Wohnhaus am Rennbahnweg wurde für die Dauer des Einsatzes abgesperrt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord hat die Spurenauswertung und die weitere Amtshandlung übernommen.