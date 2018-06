Hüpfburg sackte abrupt in sich zusammen, 16 Kinder und ein Erwachsener erlitten leichte Verletzungen.

Ein alles andere als lustiger Spaßvogel trieb in Norddeutschland sein Unwesen: 16 Kinder und ein Erwachsener erlitten leichte Verletzungen, als der noch Unbekannte einer Hüpfburg in Emden (Niedersachsen) an der deutschen Nordseeküste überraschend den Strom abgedreht hat.

Die Hüpfburg sei abrupt in sich zusammengesackt, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Kind kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt - und bittet um Hinweise.