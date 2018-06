Eröffnung Life Ball: Silberhochzeit am Rathausplatz zum 25. Jubiläum

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp © APA/GEORG HOCHMUTH

Der Jubiläums-Life Ball ging heuer zum 25. Mal im Wiener Rathaus über die Bühne geht. DAzu wurde im wahrsten Sinne des Wortes Silberhochzeit gefeiert. Zum Thema "Sound of Music" gaben sich Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort.

Dem Anlass entsprechend präsentierten bei der Eröffnungsshow 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten. Prominente Ballbesucher wie Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner wurden erwartet.

Life Ball: Die feierliche Eröffnung Zum Thema "Sound of Music" gaben sich Conchita Wurst als Fräulein Maria.... (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) ... und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Der Bischof verliest die Predigt. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Die Debütanten mussten sich für die Eröffnung nicht nur die Choreografie, sondern auch den Songtext merken. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) R&B- und Soul-Sängerin Pattie LaBelle betritt die Bühne. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Keszler erinnert an die Anfänge des Life Ball. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Klicken Sie sich durch weitere Bilder der Eröffnung! (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 1/36

Der verzögerte Beginn des Freundschaftsspiels zwischen Österreich und Deutschland brachte den Programmplan im ORF durcheinander.

Musikerin Kelly Osbourne liebt am Life Ball, dass alle gestylt sind, um das Bewusstsein für Aids und HIV zu heben. Alkohol wird sie aber heute trotz der Party nicht trinken, sagte sie am Samstagabend vor der Eröffnung des Events am Red Carpet: "Ich bin die, die sich an alles erinnern kann."

Conchita Wurst alias Maria Trapp erschien mit blondem Bart auf dem Red Carpet des Life Balls. "Ich hatte die Wahl, ihn abzurasieren oder zu färben", sagte sie. "Das Blond ist aber nur für heute."

Der Reinerlös des Event kommt der nationalen und internationalen Aidshilfe zugute.

Life Ball: Die prominenten Gäste Das Schaulaufen am roten Teppich hat begonnen: Kelly Osbourne war eine der Ersten. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Conchita alias Maria Trapp kam mit blondem Bart. APA Auch Adrien Brody und Katee Sackhoff sind gekommen. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Die TV-Moderatoren Miriam Weichselbraun und Alfons Haider. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Auch Ballorganisator Gery Keszler ließ sich am Red Carpet blicken. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Die Musikerinnen Betty Who und Kelly Osbourne amüsierten sich prächtig. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Yasmine Petty, Kelly Osbourne und Betty Who. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) 1/12

Life Ball: Schrille Gäste am roten Teppich Die Gäste sind gelandet, die Bühne aufgebaut: Auch heuer wurde der rote Teppich am Lifeball wieder zu großen Show. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Das Make-up kann sich sehen lassen. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Diese Frisur gleicht einem Kunstwerk. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Die Engel sind gelandet. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Auch diese "Life Ball"-Gäste können sich sehen lassen (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA 1/34

25 Jahre Life Ball

Jubiläum Erste Reihe fußfrei beim Life Ball