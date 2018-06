Radlerin wollte an Fußgänger vorbeifahren, der mit Hunden unterwegs war.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau stürzte mit ihrem Rad (Sujetbild) © Fotolia

Eine 28-jährige Radfahrerin aus Kanada hat sich am Freitag bei einem Unfall im Innsbrucker Stadtteil Amras schwere Verletzungen zugezogen.

Der Frau war ein Hund in das Rad gelaufen, als sie an einem Fußgänger vorbei fuhr, der mit vier Hunden unterwegs war, teilte die Polizei mit. Die Kanadierin stürzte daraufhin und verletzte sich dabei. Sie wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.