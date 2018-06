Facebook

Gegen Ärztinnen wurde Anklage erhoben (Sujetbild) © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine Internistin muss sich in Linz wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Hintergrund ist der Tod eines Patienten im März 2016.

Der 58-Jährige soll mit massiven Bauchbeschwerden ins Krankenhaus gekommen sein. Auf einem Röntgenbild sei zu erkennen gewesen, dass sich Luft im Bauchraum des Patienten gebildet hatte, sagte der Anwalt der Hinterbliebenen, Helmut Kunz, zu der Zeitung, "laut den Gutachten ist in so einer Situation bereits Feuer am Dach". Es sei aber nichts unternommen worden, der Patient sei schließlich an einem Zwölffingerdarm-Durchbruch gestorben.

Staatsanwaltschaftssprecher Philip Christl bestätigte den Vorwurf. Die Anklage legt der Frau zur Last, sie habe weitere Abklärungsschritte, die nach dem Röntgenbefund nötig gewesen wären, unterlassen. Der Prozess gegen die Medizinerin hat bereits begonnen und wird am 7. August im Landesgericht Linz fortgesetzt. Der Radiologe, der das Röntgenbild gemacht hat, war ebenfalls angeklagt worden. Der Vorwurf gegen ihn hatte gelautet, er hätte den Befund verspätet weitergeleitet. Er wurde aber mittlerweile rechtskräftig freigesprochen.

"Wir bedauern den Vorfall zutiefst. Wir haben damals sofort eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt. Die Fachärztin ist seit mehr als einem Jahr nicht mehr bei uns beschäftigt", zitiert die Zeitung eine Spitals-Sprecherin. Der Medizinerin droht im Fall der Verurteilung bis zu ein Jahr Haft.

Angeklagt wurde auch eine weitere Ärztin, die - ebenfalls 2016 aus dem selben Spital - eine vermeintliche Migräne-Patientin nach Hause geschickt hat. Die 36-Jährige starb zwölf Stunden später an einer Gehirnblutung. Die Staatsanwaltschaft legt ihr aufgrund zweier Gutachten fahrlässiger Tötung durch Unterlassung zur Last. Sie geht von einem Behandlungsfehler aus.