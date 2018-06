Facebook

Der Gleitschirmpilot hatte großes Glück, dass er entdeckt wurde © Symbolbild - Fotolia

Nur durch Zufall ist ein abgestürzter Gleitschirmflieger am Donnerstag im Mühlviertel entdeckt und gerettet worden: Die Besatzung eines Bootes auf der Donau hatte den bunten Schirm, der sich in einem Baum verfangen hatte, vom Wasser aus gesehen und die Polizei alarmiert. Der Pilot lag indes schwer verletzt am Boden und konnte nicht selbst Hilfe rufen, weil er kein Handy dabei hatte.

Der 35-Jährige war am Nachmittag von der Startbasis eines Vereins in Hofkirchen im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) losgeflogen, berichtete die Polizei. Im Donautal verfing sich der Schirm in einem Baum. Der Pilot versuchte sich selbst zu befreien, indem er die Verbindung zu seinem Sportgerät löste und auf einen Ast stieg. Dieser brach aber ab und der Mann stürzte einige Meter in die Tiefe. Nach der Meldung durch die Bootsbesatzung durchkämmten Feuerwehrleute aus mehreren Gemeinden das steile Gelände und fanden schließlich den Schwerverletzten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III nach Linz geflogen.