Die zwei Burschen wollten die Öltanks ihres Onkels reinigen © Sujet/Foto Melbinger

Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren sind am Donnerstagnachmittag in Bad Hofgastein beim Reinigen eines Öltanks schwer verletzt worden. Die beiden Burschen atmeten giftige Dämpfe ein und wurden bewusstlos. Ihr Onkel fand die Jugendlichen im Kessel liegend und alarmierte die Rettungskräfte, berichtete die Polizei Salzburg. Die Freiwillige Feuerwehr barg die Beiden unter schwerem Atemschutz.

Ohne Wissen des Onkels

Die Rettung und die Notärzte konnten die Burschen an Ort und Stelle wieder zu Bewusstsein bringen. "Ein Schwerverletzter ist mit dem Rettungshubschrauber Martin 1 in das Krankenhaus Schwarzach geflogen worden", sagte die Sprecherin des Roten Kreuzes Johanna Pfeiffenberger zur APA. Der andere Jugendliche wurde mit der Rettung ins Klinikum gefahren. Auch der 29-jährige Onkel erlitt bei dem Versuch, die Buben aus dem Tank zu retten, gesundheitliche Beeinträchtigungen und wurde ins Spital gebracht. Die beiden 15-Jährigen wollten ihrem Onkel helfen und führten die Arbeiten in dem Öltank ohne sein Wissen durch.