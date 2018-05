Unbekannte Täter haben in der Nacht auf vergangenen Dienstag in Altach (Bez. Feldkirch) eine Katze zu Tode gequält.

© VOL.AT /Leserreporter

Das Tier wurde stranguliert und möglicherweise auch ertränkt, teilte die Polizei mit. Ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Lustenau gibt, steht laut Exekutive noch nicht fest. In Lustenau waren ebenfalls in der Nacht auf Dienstag zwei Katzen umgebracht worden.

In Altach wurde das getötete durchnässte Tier gut sichtbar am Straßenrand abgelegt. Die Katzen in Lustenau wurden am Rand einer Zufahrt platziert. Auch ihr Fell war durchnässt. Die Polizeiinspektionen in Altach (059 133/8151) und Lustenau (059 133/8144) bitten um Hinweise.