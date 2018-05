Facebook

Zwei Raubopfer sind genau vor einem Jahr in Wien von einer Frau angelockt und beraubt worden. Die Angeklagte, sowie einer ihrer beiden männlichen Komplizen und eine Jugendliche, die am Rande ebenfalls beteiligt war, fanden sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht wieder. Richterin Martina Frank bemühte sich dabei zunächst vergeblich, Licht in den verworrenen Fall zu bringen.

Laut Anklage soll eines der beiden Opfer an der 25-Jährigen interessiert gewesen sein. Man plante am 30. Mai 2017 einen gemeinsamen Abend und holte die attraktive Wienerin in Hernals ab. Die junge Frau bemerkte, dass die beiden Männer Geld dabei hatten und plante mittels SMS an ihre beiden Komplizen das weitere Vorgehen.

Sie gab vor, etwas vergessen zu haben. Als man wieder vor der Wohnung vorfuhr, wurden sie schon erwartet. Die beiden Männer prügelten auf ihre Opfer ein, zerrten sie in die Wohnung, wo es weitere Schläge gab. Nachdem sie auch mit Messern bedroht wurden, gaben sie Bargeld, Handys und Drogen heraus. Während eines der Opfer nach einigen Stunden gehen durfte, hielt man das andere über Nacht fest. Dabei soll eine damals noch 16-Jährige aufgepasst haben, dass der Mann nicht fliehen konnte. Morgens fuhren alle gemeinsam zu einem Handyshop, um dessen Telefon zu Geld zu machen. Dabei gelang dem Mann jedoch die Flucht in eine Bank.

Massive Drohungen

Das brachte das eigentliche Opfer zunächst aber noch weiter in die Bredouille. Die 25-Jährige hatte ihn nämlich zuvor zu einer Videoaufnahme gezwungen, in der er zugab, sie vergewaltigt zu haben. All dies, um etwas gegen ihn etwas in der Hand zu haben, sollte er trotz massiver Drohungen doch Anzeige erstatten.

Vor Gericht schoben die Angeklagten sich gegenseitig die Schuld zu. Die Frau will mit dem Raub nichts zu tun haben, sie wäre davon überrascht worden und hätte vor lauter Schock dann die Opfer bedroht und die Geschichte mit der Vergewaltigung erfunden. Die Jugendliche war ebenfalls geschockt und sei von der Situation überfordert gewesen. Der männliche Angeklagte wiederum wusste gar nichts von einem Raub. Vielmehr habe er die Geschichte mit der Vergewaltigung geglaubt und sich deshalb mit den Opfern geprügelt. Sein Komplize konnte nicht habhaft gemacht werden, da er sich offenbar nach Serbien abgesetzt hat, von wo sowohl die Angeklagten als auch die Opfer stammen bzw. familiäre Bande haben. Alle sind entweder miteinander verwandt oder hatten untereinander eine Beziehung.