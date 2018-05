Lotto 6 aus 45 Vierfachjackpot: Heute geht es um 5 Millionen

9.643.151,70 Euro ist die höchste Gewinnsumme, die jemals bei „Lotto 6 aus 45“ausbezahlt wurde. Ein Wiener durfte sich am 12. August 2017 über diesen Rekordgewinn freuen. Die bisher höchste Summe, die überhaupt in Österreich gewonnen wurde, waren 55.609.411,00 Euro bei EuroMillionen.



417 Mal wurde seit Beginn von „Lotto 6 aus 45“ am 7. September 1986 die Zahl 43 gezogen – sie war damit am öftesten unter den Gewinnzahlen zu finden. Ganz im Gegenteil zur Zahl 33 – sie wurde mit 335 Mal am wenigsten häufig gezogen. Insgesamt wurden bisher 2735 Mal die „Sechs Richtigen“ ermittelt.