Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Wallern

Zwei neunjährige Buben wollten Popcorn in einem Bauernhof in Wallern an der Trattnach im Bezirk Eferding-Grieskirchen machen und haben damit Montagabend einen Großbrand ausgelöst. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.

Die Buben wollten das Popcorn im westlichen Teil des Wirtschaftstraktes zubereiten. Dabei geriet das dort gelagerte Heu in Brand. Eine 62-jährige Bewohnerin des Gehöftes wurde auf die Flammen aufmerksam. Sie verständigte die 42-jährige Eigentümerin, die mit ihrer Familie im angrenzenden Wohnhaus lebt. Die Frau rief die Feuerwehr. Deren Kommandant sah bei der Anfahrt, dass bereits der Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes brannte und gab Großalarm.

Insgesamt 14 Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Höhe des Schadens war am Dienstag noch nicht bezifferbar, dürfte aber erheblich sein.

Brand beim Popcornrösten