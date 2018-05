Tiere wurden ertränkt Katzen mit Futter angelockt und getötet

Im Vorland des Rheins in Lustenau haben Unbekannte zwei Katzen mit Futter angelockt und danach getötet.

Sujetbild © Kleine Zeitung

Anschließend wurden die Kadaver am Rand einer Zufahrt zum Rheinvorlandweg abgelegt. Da das Fell der beiden Tiere durchnässt war, vermutet die Vorarlberger Polizei, dass die Katzen ertränkt wurden. Es wird wegen Tierquälerei ermittelt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tiere zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 7.00 Uhr, auf Höhe des Wasserwerkes in der Augartenstraße getötet wurden. Laut Zeugenaussagen sind in der Nachbarschaft bereits mehrere Katzen verschwunden, einige seien tot aufgefunden worden. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau (Telefon 059 133/8144) in Verbindung zu setzen.