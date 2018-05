Nur leicht verletzt 15-Jähriger beim Überqueren der Gleise von Zug erfasst

15-Jähriger in Niederösterreich hatte Glück im Unglück: Der Jugendliche wurde nur leicht verletzt.

Der Bursche wurde nur leicht verletzt © APA/FF-WR-NEUDORF.AT - BIEGLER

Ein 15-Jähriger ist Dienstagfrüh in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) von einem Zug erfasst worden. Als der Jugendliche die Gleise überqueren wollte, um eine Garnitur am gegenüberliegenden Bahnsteig zu erreichen, wurde er von einem einfahrenden Zug auf die Schienen geschleudert. Der Teenager wurde nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Mödling gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr an einer Haltestelle der Badner Bahn. Der Zugführer leitete sofort eine Notbremsung ein, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Ersthelfer versorgten nach Feuerwehrangaben den Verletzten aus dem Bezirk Mödling bis zum Eintreffen der Rettung am Bahnsteig.