In Klinik geflogen Zehnjähriger nach Kontakt mit elektrischem Weidezaun reanimiert

Ein Zehnjähriger ist am Montag in Söll (Bez. Kufstein) reanimiert worden, nachdem er einen Weidezaun berührt hatte. Der Bub ist nicht mehr in Lebensgefahr, aber weiter auf der Intensivstation.