Der Bundespräsident redete vor den versammelten Schützen © APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

10.682 Schützen und Marketenderinnen aus Nord-, Süd- sowie Osttirol, dem Trentino und Bayern haben sich am Wochenende in Mayrhofen im Tiroler Zillertal zum 25. Alpenregionstreffen versammelt. Rund 40 Musikkapellen, Spielmanns- und Trommlerzüge sowie rund 320 Fahnenabordnungen kamen in die Tiroler Gemeinde. Laut Tourismusverband wurden am Wochenende insgesamt rund 50.000 Besucher gezählt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und dem Trentino, Günther Platter (ÖVP), Arno Kompatscher (SVP) und Ugo Rossi (PATT) nahmen als Ehrengäste an dem Treffen teil. Den Freistaat Bayern repräsentierte der neue Staatsminister für Europa, Georg Eisenreich (CSU).

Vier Jahre Vorbereitungszeit und zwei Jahre der Umsetzung seien notwendig gewesen, um dieses Großereignis zu realisieren. "Der Lohn für die fleißige Arbeit waren schließlich drei tolle Festtage und zufriedene Besucher und Besucherinnen", sagte der Mayrhofner Schützenhauptmann Gerhard Biller.

5000 halbe Brathendln

Eröffnet wurde das Alpenregionstreffen am Samstag mit der Übergabe und Segnung einer neuen, gemeinsam geschaffenen Alpenregionsfahne. Am Samstag stand außerdem ein "Großer Österreichischer Zapfenstreich" des Bundesheeres mit der Militärmusik Tirol am Programm. Am Sonntag wurden die Ehrengäste mit einem landesüblichen Empfang begrüßt und im Anschluss feierte Erzbischof Franz Lackner eine Feldmesse.

5.000 halbe Brat-Hendln und 15.000 Bierkrüge wurden für das Schützentreffen bestellt. 1.200 Biertischgarnituren und 41 Bier-Zapfsäulen standen auf dem 50.000 Quadratmeter großen Festgelände und in den Festzelten, die zusammen ein Fußballfeld füllten, bereit. Und 2,7 Kilometer lang war am Sonntag der Festzug durch Mayrhofen, hieß es in einer Aussendung des Tourismusverbands Mayrhofen-Hippach.