Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Eine Betrügerin hat einer Pensionistin in Krems tausende Euro herausgelockt. Die Verdächtige täuschte laut Polizei vor, dass ihr Mann Geld für eine Operation und Medikamente benötige. Die Niederösterreicherin gab ihr daraufhin im Vorjahr zweimal eine fünfstellige Summe, die sie nicht wieder zurück erhielt. Am Freitag wurde ein Phantombild der Gesuchten veröffentlicht. Die Polizei bat um Hinweise.

Die Unbekannte verleitete die Pensionistin das erste Mal am 18. August 2017 unter dem Vorwand einer Notlage - eine Operation ihres Mannes - dazu, ihr eine fünfstellige Summe zu geben. Die Betrügerin erzählte, sie hätte das Geld zwar in Aussicht, müsste aber dafür in einem Bordell arbeiten, und versprach eine Rückzahlung bis Dezember 2017. Zwei Wochen später berichtete die Verdächtige der Pensionistin, dass die Operation gut verlaufen sei. Am 18. September suchte die Betrügerin die Geschädigte abermals auf und gab vor, dass ihr Mann Medikamente aus dem Ausland benötigen würde. Die Pensionistin lieh ihr erneut den gewünschten Betrag.

Bei der Täterin handelt es sich laut Aussendung der Polizei um eine rund 30- bis 35-jährige, etwa 1,65 Meter große Frau. Die Verdächtige spreche akzentfreies Deutsch und habe ein gepflegtes Äußeres, hieß es. Die Gesuchte soll laut eigenen Angaben Sophia hießen, verheiratet sein und drei Kinder haben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Krems (Tel. 059133-3440) erbeten.