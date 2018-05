Der Osten wird in den nächsten Tagen dampfig bei Temperaturen um 25 und knapp darüber sein. Im Westen und Süden geht es Richtung 28 und vielleicht 30 Grad, was zu Beginn der kommenden Woche aber wahrscheinlicher ist.

Die Unwettersituation sollte sich nach Freitag entspannen © APA/dpa/Harald Tittel

Die Unwettersituation sollte sich nach Freitag entspannen. "Der Schwerpunkt ist sicher heute", sagte ein Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zur APA. Vor allem im Weinviertel, im Marchfeld und entlang der Donau kamen große Regenmengen zusammen. Schwerpunkte waren Gänserndorf, Großenzersdorf, Schwechat und Langenlois.

"Wir haben eine Luftmassengrenze, die sich nur sehr schwer weiterbewegt", betonte der Experte. Demnach trafen Luftschichten unterschiedlicher Feuchte und Temperierung aufeinander.

Für die kommenden Tage erwartete der Meteorologe Entspannung: "Die Druckverteilung bleibt zwar flach", sagte der ZAMG-Experte. Allerdings werde weniger Energie in der Luft sein. Der Osten wird allerdings in den nächsten Tagen dampfig bei Temperaturen um 25 und knapp darüber sein. Im Westen und Süden geht es Richtung 28 und vielleicht 30 Grad, was zu Beginn der kommenden Woche aber wahrscheinlicher ist. Im Bergland kann es auch am Wochenende zu lokalen Gewittern kommen.