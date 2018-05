Wien Mit Messer getötet: Einvernahme des Ehemanns am Freitag

Zwei Menschen sind in den vergangenen Tagen in Wien durch Messerstiche getötet worden.

Im Fall der erstochenen 43-Jährigen in Favoriten soll am Freitag der tatverdächtige 61-jährige Ehemann im Landeskriminalamt einvernommen werden. Nachdem am Mittwochabend in Ottakring die Leiche eines 32-jährigen Taxlers gefunden wurde, finden nun Einvernahmen im Umfeld des Opfers statt.

"Hier gibt es noch keinen konkreten Tatverdächtigen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Auch die Spurenauswertung in der Wohnung des gebürtigen Türken in der Lienfeldergasse ist noch nicht abgeschlossen.

Die Rumänin war am Donnerstagnachmittag in der Wohnung der Familie am Arthaberplatz von den beiden volljährigen Töchtern blutend und mit schweren Stich- und Schnittverletzungen gefunden worden. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Ehemann wurde noch in der Wohnung als Verdächtiger festgenommen. Er hatte sich zunächst nicht zur Tat geäußert.