© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Eine 43 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten getötet worden. Ein 61-jähriger wurde als Verdächtiger festgenommen. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Töchter des Ehepaares haben am Nachmittag ihre aus Rumänien stammende tote Mutter in der Wohnung der Familie gefunden und den Notruf verständigt. Auch der serbische Ehemann befand sich noch in dem Appartement, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Seine volljährigen Kinder griff der Mann nicht an, sie blieben unverletzt.

In der Wohnung wurden mehrere Messer sichergestellt. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Spurensicherung war am Nachmittag an Ort und Stelle. Die Töchter wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.