Der Linzer dürfte in der Ortschaft Maisberg von einer Brücke in den Weyretzbach gestürzt sein und sich dabei tödliche Kopfverletzungen zugezogen haben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Ein 63-Jähriger ist zu Wochenbeginn tot in einem Bachbett in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) gefunden worden. Der Linzer dürfte in der Ortschaft Maisberg von einer Brücke in den Weyretzbach gestürzt sein und sich dabei tödliche Kopfverletzungen zugezogen haben, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Donnerstag. Er bestätigte einen "NÖN"-Onlinebericht, wonach von einem Unfall ausgegangen werde.

Der Oberösterreicher wurde Montagmittag von Angehörigen entdeckt. Laut dem Obduktionsergebnis sei Fremdverschulden auszuschließen, teilte der Sprecher mit. Die Leiche wurde zur Bestattung freigegeben.