Ein vermeintlicher Drogendeal ist in der Nacht auf Dienstag in der Wiener City gründlich in die Hose gegangen.

Zwei junge Männer wollten am Ruprechtsplatz von fünf Jugendlichen Ecstasy kaufen. Als sie ihnen den verlangten Kaufpreis übergaben, überreichten sie dem 20- und dem 21-Jährigen einen bereits gekauten Kaugummi in einem Papier. Daraufhin gerieten sie in Streit, der in einem Raub mündete.

Als sich die jungen Männer über die Täuschung aufregten, begann ein handfester Streit mit den Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren. Diese bedrohten daraufhin ihre Kunden und raubten auch noch die Geldbörsen und die Handys der Männer, die die Polizei alarmierten.

Die fünf Burschen wurden kurze Zeit später in der Taborstraße aufgegriffen. Der 19-jährige mutmaßliche Haupttäter zeigte sich nicht geständig. Er wurde in Gewahrsam genommen. Seine vier Komplizen gaben die Vorfälle zu und wurden auf freiem Fuß angezeigt.