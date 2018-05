Mehrere Personen wurden laut Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehreinsatz nach Zusammenstoß in Hirtenberg © Feuerwehr Hirtenberg

Eine Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Postbus hat am Mittwoch auf der LB18 in Hirtenberg (Bezirk Baden) nach Feuerwehrangaben ein Todesopfer und mehrere Verletzte gefordert. Der Autolenker wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Im Autobus wurden mehrere Personen verletzt, einige wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die LB18 war nach dem Unfall zu Mittag rund zwei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit.