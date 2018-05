Facebook

So sieht es in St. Pölten-Ochsenburg aus © Feuerwehr

Nach starkem Regen am Mittwochnachmittag in St. Pölten sind mehrere Feuerwehren im Einsatz gestanden. Durch die kurzen, aber heftigen Niederschläge wurden einige Keller und Gemeindestraßen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt überflutet. Die Helfer waren mit Auspumparbeiten beschäftigt. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren mit 120 Mitgliedern, teilte das Landeskommando auf Anfrage mit.

Insgesamt wurden nach dem Unwetter bis am frühen Abend 21 Einsätze verzeichnet, vor allem im Süden St. Pöltens. Die Schäden seien gering, hieß es vom Landesfeuerwehrkommando.

Foto © Feuerwehr