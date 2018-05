Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Sanitäter der Berufsrettung Wien ist am Dienstag von einem Verletzten mit einer Rasierklinge bedroht worden. Der Helfer blieb unverletzt. Der Angreifer widersetzte sich dann auch den zu Hilfe gerufenen Polizisten. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Der Vorfall spielte sich am frühen Nachmittag in der Rueppgasse in der Leopoldstadt, ganz in der Nähe des "Hotspots" Praterstern, ab. Der Sanitäter versuchte den Marokkaner zu verarzten - der Mann wies mehrere Schnitte an einem Unterarm auf.

Als der Helfer den 39-Jährigen zum Krankenwagen führen wollte, zückte der Mann eine Rasierklinge und drohte damit, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.