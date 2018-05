Auf offener Straße Frau bei Messerattacke in Favoriten getötet

Der 67-Jährige Lebensgefährte soll die Frau in Wien-Favoriten mit einem Messer ermordet haben.

Eine Frau ist am frühen Sonntagnachmittag, 20. Mai 2018, in der Leebgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer getötet worden © APA/HANS PUNZ

Eine Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in der Leebgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Als Tatwaffe sei ein Messer sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Beim Festgenommenen handelt es sich den Informationen zufolge um den 67 Jahre alten Lebensgefährten des Opfers.

Frau verstarb noch am Tatort

Alarmiert wurde die Polizei um 13.00 Uhr wegen einer Messerattacke auf offener Straße. Zunächst wurde noch versucht, die 59 Jahre alte Frau zu reanimieren. Die Bemühungen der Wiener Berufsrettung, die mit mehreren Teams an Ort und Stelle war, blieben allerdings erfolglos.

Der Tatort in Wien-Favoriten Foto © APA/HANS PUNZ