Ein 69-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Sturz von einer Leiter in Wörgl schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, schnitt der Pensionist in seinem Garten einen Nussbaum, als er in einer Höhe von rund vier Metern das Gleichgewicht verlor. Der Mann landete auf einer Asphaltstraße und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.