Pressekonferenz jetzt live Mord an Hadishat (7): Verdächtiger geständig

© APA/HANS PUNZ

Wie die Polizei bestätigt, wurde nach dem Mord an der siebenjährigen Hadishat in Wien in der Nacht ein Verdächtiger festgenommen. Die Einvernahmen laufen, mehr könne man derzeit nicht veröffentlichen.

Der in der Nacht auf Dienstag festgenommene Mann, der ein siebenjähriges Mädchen in einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling getötet haben soll, hat bei seiner polizeilichen Befragung ein Geständnis abgelegt. Der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast, der die Opfervertretung der betroffenen Familie übernommen hat, bestätigte der APA entsprechende Medienberichte.

Er hat bei seiner Befragung die Tat ganz trocken geschildert", berichtete Nikolaus Rast, Rechtsvertreter der Angehörigen des getöteten Mädchens. Motiv habe der Mann - er soll ursprünglich aus Tschetschenien stammen, seit längerem in Österreich leben, ein Gymnasium besucht haben und mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen - keines genannt bzw. angeben können.

Täter ist ein Nachbar

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Nachbarn der Getöteten, der in derselben Wohnhausanlage wie das Mädchen gelebt hatte. "Im Namen der Familie danke ich der Polizei für die hervorragende Arbeit", betonte Rast. Speziell die Mutter sei sehr erleichtert, dass ein Tatverdächtiger gefasst werden konnte: "Es geht ihr besser. Sie traut sich jetzt wieder aus der Wohnung."

Die Polizei hat zunächst keine Details zur Identität des Verdächtigen im Fall der getöteten Volksschülerin aus dem Dittes-Hof in Wien-Döbling bekanntgegeben. Nähere Auskünfte sollten im Lauf des Vormittags veröffentlicht werden, im Rahmen einer Pressekonferenz um 11 Uhr. Nach Angaben der Polizei vom Montag gebe es keine Hinweise auf ein Sexualdelikt.

Tote Siebenjährige in Wien-Döbling: Ein Verdächtiger festgenommen

Beim Spielen verschwunden

Das Volksschulkind war am Freitagnachmittag verschwunden und zuletzt am Spielplatz im Innenhof gesehen worden, ehe Samstagfrüh die Leiche des Mädchens in Plastik gewickelt in einem Müllcontainer entdeckt wurde. Das Kind war durch einen Stich in den Hals getötet worden.