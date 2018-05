Facebook

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Sieben Jugendliche im Alter zwischen 17 und 21 Jahren waren Sonntag gegen 5.20 Uhr früh in Imst auf dem Parkplatz des Sportzentrums aneinandergeraten. Es kam zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung, berichtet die Tiroler Polizei.

Diese dürfte derart eskaliert sein, dass es auch zu Tätlichkeiten zwischen den Beteiligten kam, in deren Verlauf der 19-jährige Hauptbeschuldigte ein Messer zog und auf das 17-jährige Opfer einstach.

Vier Beteiligte, unter denen sich auch der Tatverdächtige befand, flüchteten zu Fuß in Richtung Stadt, konnten aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet von Imst festgenommen werden.

Es handelt sich dabei um den 19-jährigen mutmaßlichen Messerstecher, einen Österreicher mit Migrationshintergrund, und einen 16-jährigen Österreicher, ebenfalls mit ausländischen Wurzeln, sowie einen 21-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einen 18-jährigen Kosovo-Albaner.

Am Tatort gestorben

Das Opfer, ein 17-jähriger österreichischer Staatsangehöriger, der im Bezirk Dornbirn in Vorarlberg wohnhaft war, wurde notärztlich versorgt, erlag jedoch in Folge den Verletzungen. Der Bursche war in Begleitung von zwei Bekannten (17 und 20 Jahre alt) aus Vorarlberg, wobei einer im Rahmen der tätlichen Auseinandersetzung einen Bruch eines Unterarms erlitt.

Die Polizei führte am Sonntagvormittag Ermittlungen zum genauen Tathergang, unter anderem standen die Einvernahmen der vier Jugendlichen an, die geflüchtet waren. Die Bekannten des getöteten 17-Jährigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut und konnten zunächst nicht befragt werden. Weshalb der zunächst verbale Streit eskalierte, stand vorerst nicht fest. Die Obduktion des Leichnams wird am Montag durchgeführt werden.

