Wien-Döbling Tote Siebenjährige in Müllcontainer entdeckt

Eine vermisste Siebenjährige, nach der seit Freitag intensiv gesucht worden war, wurde am Samstag in der Früh in einem Müllcontainer einer Wohnanlage in Wien-Döbling gefunden. Als Mitarbeiter der MA 48 die Container leeren wollten, wurde der Leichnam von Polizisten entdeckt.