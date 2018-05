Eine vermisste Siebenjährige, nach der seit Freitag intensiv gesucht worden war, wurde am Samstag in der Früh in einem Müllcontainer einer Wohnanlage in Wien-Döbling gefunden. Als Mitarbeiter der MA 48 die Container leeren wollten, wurde der Leichnam von Polizisten entdeckt.

Die schlimmsten Befürchtungen wurden Samstag früh um 8.40 wahr. Seit Freitag wurde in einer Wohnanlage in der Heiligenstädter Straße 11-25 in Wien-Döbling intensiv nach einer vermissten Siebenjährigen gesucht worden. Die gesamte Siedlung wurde von den Dachböden bis zu den Kellern durchkämmt, nachdem gegen 23.30 Uhr eine Vermisstenanzeige erstattet worden war. Ab den frühen Morgenstunden wurden sogar Suchhunde eingesetzt. Auch auf Facebook gab es einen Fahndungsaufruf, der hunderte Male geteilt wurde. Zunächst ohne Erfolg.

Samstag früh wollten Mitarbeiter der MA 48 die Restmüllcontainer der Wohnanlage leeren, die daraufhin von noch anwesenden Polizisten vorsorglich überprüft wurde. Dabei wurde der Leichnam des Mädchens in einem Müllsack entdeckt, bestätigte Irina Steirer, Sprecherin der Wiener Polizei. Zuletzt gesehen war das Mädchen am Freitag etwa um 15 Uhr worden, als sie auf einem Spielplatz in der Nähe des Fundortes spielte.

Zur Todesursache ist noch nichts bekannt, eine Obduktion wurde angeordnet. „Es hat noch keine Untersuchungen des Kindes gegeben. Ob die Leiche innere oder äußerliche Verletzungen hat, wird man erst nach der gerichtlichen Obduktion wissen“, sagte die Polizeisprecherin.

Der Zugangsbereich zum "Dittes-Hof" wurde von der Exekutive großräumig abgesperrt. Im Durchgangsbereich, wo die Müllcontainer stehen, war die Spurensicherung am Vormittag noch im Einsatz. Die Gerichtsmedizin sollte die Leiche für eine Obduktion abholen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, es wird von Mord ausgegangen.